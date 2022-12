Giorgia Meloni | “PNRR è ok Covid dalla Cina? Sotto controllo”

Leggi su velvetmag

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Conferenza stampa di fine anno, a Roma, della premier. “Non è esattamente” il punto “di un Governo che ha lavorato un anno, è più una conferenza stampa di inizio mandato“, ha detto la presidente del consiglio. Molti i temi toccati damanovra di bilancio in dirittura d’arrivo al Senato, al caro energia, all’emergenza. La premiernel corso della conferenza stampa di fine anno il 29 dicembre 2022 a Roma. Foto Ansa/Giuseppe LamiProprio su questo puntoha avuto parole nette, ricordando le nuove normative appena entrate in vigore negli aeroporti. “Per quanto accaduto ine ci siamo mossi immediatamente in coerenza ...