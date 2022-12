Giorgia Meloni | Mi fido dei miei alleati di governo - Manovra approvata in anticipo | mantenuti gli impegni

E se stamattina in conferenza stampa la premierha rassicurato, 'la situazione in Italia è sotto controllo', l'allerta è alta e il governo è passato alle contromisure. L'ALLERTA CINESE ...Lo afferma la presidente del Consigliodurante la conferenza stampa di fine anno, rispondendo alle domande dei giornalisti parlando delle misure anti - Covid. ChigiManovra, oggi è il giorno del voto definitivo al Senato dopo l'ok nel giorno della vigilia di Natale alla Camera. Oggi il voto sulla fiducia e il via libero definitivo. L'Aula ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 29 dic - 'Non e' lo Stato che genera lavoro, lo Stato puo' creare le condizioni per favorire chi crea lavoro ma il lavoro le creano le aziende con le loro capaci ...