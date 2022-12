(Di giovedì 29 dicembre 2022) Una causa civile che continua, dopo che il processo penale si era estinto, trefa, per la morte dell'imputato: Andrea Stampini, finto, che per quasi 40avevato la...

Una causa civile che continua, dopo che il processo penale si era estinto, tre anni fa, per la morte dell'imputato: Andrea Stampini , finto, che per quasi 40 anni aveva esercitato la professione senza essersi mai laureato. Il caso è quello di un bambino nato nel 2014 con danni gravissimi dopo un parto gestito proprio da ...senza laurea Il caso è quello di un bambino nato nel 2014 con danni gravissimi dopo un parto gestito proprio da Stampini, all'epoca medico gettonista all'ospedale di Dolo, in pensione dopo ... Ginecologo esercita senza laurea per 40 anni: bimbo nasce disabile. La famiglia chiede i danni Ha fatto nascere un bimbo, ma a causa di una manovra inesatta il piccolo è rimasto senza ossigeno e ora ha una disabilità del 100%. Oltre al danno subito dal piccolino e dalla sua famiglia è emerso ch ...Una causa civile che continua, dopo che il processo penale si era estinto, tre anni fa, per la morte dell'imputato: Andrea Stampini, finto ginecologo, che per quasi 40 anni aveva esercitato ...