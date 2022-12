Giaele smaschera il piano di Antonella Fiordelisi | vuole separare gli Incorvassi

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Ieri nella casa del Grande Fratello VIP 7 ci sono state diverse liti parecchio infuocate e, manco a dirlo, una delle protagoniste assolute è stata. La vippona ha accusato Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia di essere gelosa di lei, di rosicare. Questo dopo che vedendo Micol baciare Davide per il gioco del vischio aveva insinuato che la ragazza finalmente stava facendo qualcosa di reale, ossia baciare un concorrente che davvero le può piacere. La frecciata dinon è passata inosservata e lei parlando con Edoardo, ha ribadito quello che pensa, facendo capire che Micol, a suo dire, non è minimamente interessata a Edoardo Tavassi. Le accuse dihanno fatto molto arrabbiare glie c’è stata una forte discussione. Tutti i vipponi in casa si sono in qualche modo ...

