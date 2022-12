Giaele smaschera Antonella | “Vi svelo il suo piano segreto | ecco cosa cerca di fare”

(Di giovedì 29 dicembre 2022)Fiordelisi ieri pomeriggio ci ha regalato un’altra litigata al GF Vip. L’influencer campana se l’è presa con Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia, ma secondole vittime della Fiordelisi non sarebbero scelte a caso. La De Donà è convinta infatti cheveda gli ‘Incorvassi’ come una minaccia e che per questo stiando di affossarli o addirittura di farli lasciare. Chissà la dottoressane pensa…sta palesemente facendo capire ad Edoardo Tavassi chesi sta cagando sotto perché si è creata un’altra coppia lì dentro #gfvip pic.twitter.com/TjroGVAJMF — ?vs uni (@itsmc17) December 28, 2022avverte Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia: “Il suoè quello di separarvi”. “Adesso vi dico ...

Ieri Spinalbese ha assicurato adi non aver detto nulla a Oriana e le ha dato una sua ... Spinalbese sida solo: 'Questa cosa la sai solo tu'. Due settimane fa Oriana ha accusato ...Dopo settimane passate a discutere e a vedersi come delle rivali, da qualche giorno Oriana Marzoli eDe Donà si sono avvicinate al GF Vip . Inaspettatamente la spagnola ha legato anche con un'altra 'amica speciale' di Antonino Spinalbese . Sabato notte Oriana si è confidata con Ginevra ... GF Vip, Giaele smaschera Antonella dopo la diretta: commenti alle spalle Antonino Spinalbese torna a parlare di Belen Rodriguez e si smaschera da solo al Grande Fratello Vip. Antonino Spinalbese si è smascherato da solo al Grande Fratello Vip. Il bel concorrente della sett ...Spinalbese ha sempre negato di aver raccontato qualcosa di segreto alla Marzoli. In riferimento a questo accaduto con Oriana, Spinalbese ha detto che lui non ha mai incassato neanche un euro per parla ...