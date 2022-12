GFVip | Davide ha tradito veramente Chiara | spunta la foto | ecco chi è

(Di giovedì 29 dicembre 2022) E’ arrivata la conferma proprio pochi istanti fa. Nei mesi scorsi si è parlato tanto del presunto tradimento da padre diDonadei nei confronti diRabbi. I due a settembre hanno avuto anche un duro confronto nel salotto di Maria De Filippi, dove come in molti ricorderanno èto anche il nome di L'articolo proviene da KontroKultura.

Grande Fratello

A differenza di quel che pensa Nicole Murgia, secondo Donnamaria per quanto Antonella abbia sbagliato i modi ha comunque ragione nel dire che il bacio sotto al vischio trae Micol ha ...Micol ha dovuto baciareDonadei sotto il vischio e la Fiordelisi si è lasciata andare ad una ... a me hai detto Micol non gli piace esteticamente" EDOARDO TI FACCIO UNA STATUA 🔥 ##... Con chi hanno legato Andrea Maestrelli e Davide Donadei ... Copyright © 1999-2022 RTI S.p.A. Business Digital – P.Iva 03976881007 – Tutti i diritti riservati – Per la pubblicità Mediamond S.p.A. – RTI S.p.A., Mediaset N.V., sede legale Amsterdam (Paesi Bassi) ...Nella lite tra Antonella Fiordelisi, Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia è finito di mezzo anche Edoardo Donnamaria. Il volto di Forum non è intervenuto nel ...