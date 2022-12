GF Vip | senza mutande nella casa? Le bollenti immagini fanno discutere

Leggi su periodicoitaliano

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Quello che è successodel GF Vip ha dell’incredibile. Una concorrente sarebbe? Pazzesco, guardate le. Ormai non si fa altro che parlare di ciò che è accaduto di recentepiù spiata d’Italia. Lehanno subito fatto il giro del web, le avete viste? GF VIP:in(periodicoitaliano.it)Tra i reality show più amati e seguiti di tutti spiccaombra di dubbio lui: il Grande Fratello Vip. Condotto per la quarta volta da Alfonso Signorini, il programma di Canale 5 continua a registrare ascolti da record. L’attuale edizione è una delle più chiacchierate in assoluto, complice il mix ben assortito di nomi ...