GF Vip 7 | Sonia Bruganelli carica a pallettoni | “Pronta per tornare e asfaltare un vippone”

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Mentresi trova a New York per conoscere il nipotino appena nato (figlio del figlio maggiore di Paolo Bonolis), è uscita l’intervista che l’opinionista del Grande Fratello Vip 7 ha rilasciato al settimanale “Chi” di Alfonso Signorini, nella quale ha parlato diffusamente del reality show lanciando una vera e propria sfida a unche si trova nella Casa: è preparata aper affrontarlo una volta per tutte! GF Vip 7,ad affrontare Luca Onestini Il “” in questione è Luca Onestini., infatti, nell’intervista al settimanale dell’amico Alfonso Signorini ha spiegato di non vedere l’ora di avere un confronto con l’ex tronista di Uomini e Donne che in ...

Tag24

Tutto chiarito, insomma, tra le due primedonne del GF7. Ricordiamo che anche nella prossima puntatanon sarà presente, essendo in vacanza in America con la sua famiglia. Al fianco di ......a tutti gli appassionati del reality che il prossimo appuntamento con il Grande Fratello7 è in ...Orietta Berti e Soleil Sorge accompagnata da Pierpaolo Pretelli in sostituzione diBruganelli ... Sonia Bruganelli nonna: ecco perché non è in studio al Grande ... Paolo Bonolis in versione nonno. Come mostrano gli scatti condivisi sui social dal figlio Stefano, il conduttore è volato in America con la famiglia ...Sonia Bruganelli, ecco la polemica che ha investito la nota opinionista del Grande fratello vip, dopo la foto pubblicata direttamente da New York. Sonia Bruganelli, l'opinionista del programma di Cana ...