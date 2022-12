Gf Vip 7 | Giaele De Donà smaschera la strategia di Antonella Fiordelisi | “Non vi siete accorti che…”

Leggi su isaechia

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Dopo il litigio che ha visto protagonisti Edoardo Tavassi, Micol Incorvaia eDeha espresso la sua opinione proprio sul comportamento avuto dall’influencer. La ragazza si è confidata proprio con Edoardo e Micol: Sai cosa ho pensato oggi pomeriggio? Che lei che comunque è molto brava in questo gioco, sapendo che voi dueuna coppia e state ricevendo aerei, secondo me questa cosa un pochino le dà fastidio. Lei sa che le coppie qui dentro funzionano, ha visto come sono forti i Donnalisi e dice “Adesso sono arrivati questi”. Secondo te perché ti attacca sempre su questa cosa della coppia? Una volta ti ha fatto anche litigare con Nicole, era questo il suo intento. E ancora: Lei vi vede come una minaccia, lei che questo gioco ormai l’ha capito e ci vuole arrivare ...