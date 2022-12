Genoa | stipendio popolare per Criscito | meno di duemila euro al mese

pianetaserieb.it

L'altra sera al San Nicola per la sfida con ilc'era un osservatore granata a seguire il ... ha una clausola che lo lega allo Spezia fino al 2024, ma il club ligure dovrà versargli uno......ingaggi uscenti e avere una disponibilità più alta per acquisire un nuovo giocatore con... Era reduce da un grave infortunio , a Torino (appena arrivato in prestito dal) s'era procurato ... Genoa, Criscito taglia l'ingaggio: giocherà con lo stipendio minimo Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...La calciatrice parla in esclusiva a Sky Sport dopo il caso che ha visto la Lucchese non pagarle inizialmente gli stipendi a causa della sua gravidanza: "Sono rimasta sconvolta dalla leggerezza della s ...