Gattuso cuore d’oro | regalo speciale per tutti i dipendenti del Valencia

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Un uomo sicuramente diverso dagli altri nel mondo del calcio: vero, trasparente, diretto e altamente passionale nel lavoro che svolge, senza scuse ne alibi, solo fatica e dedizione. Ma questa volta Gennaroha fatto parlare di se con un gesto che con il calcio c’entra ben poco, vista l’umanità dimostrata dal tecnico calabrese ora sulla panchina delMigliaia di euro inper idel, il gesto nobile di misterUn natale che idel club non dimenticheranno facilmente, perchè un uomo così non si può dimenticare, ed un gesto così non può passare inosservato.ha infatti versato migliaia di euro da regalare ...

Tag24

...estivi e il numero 10 sembrerebbe essersi stancato di aspettare e sperare in un'offerta dalla sua squadra del. A farsi avanti timidamente è stato invece il Valencia di Rino. L'ex Milan ...È più un'operazione emotiva, di giocatori che ci hanno scaldato il. ": Alcuni pezzi sono ... e non riuscivamo a tirar fuori nulla che ci emozionasse come con De Rossi o. Quindi c'è stato ... Gennaro Gattuso il dramma che gli ha salvato la vita Il Valencia torna in campo contro il Villarreal, per l'allenatore italiano Gattuso è tempo di tirare le somme della prima metà di stagione: "Sono felicissimo. Ci mancano 4-5 punti in classifica".L’ex calciatore del Milan e della Nazionale ha creato nel club spagnolo quella che i media hanno definito un ambiente “familiare” ...