(Di giovedì 29 dicembre 2022) Il governo Meloni, la destra del Paese , continua a far parlare di sé per ogni singola dichiarazione di un suo esponente. Stavolta la figuraccia è toccata a Maurizioche, come fosse una ...

Globalist.it

Già nel 2021, l'ambasciata cinese in Italia aveva dovuto rispondere duramente a un tweet simile di: 'Le calunnie contro la #Cina del Sen.sono un'istigazione alla discriminazione e ......per tutelare le imprese italiane - dice il vicepresidente del Senato Maurizio, esponente ... Il turismo è una miniera d'oro e come tale deve essere tutelatosottostimarne i problemi, ... Gasparri senza limiti, rischia l’incidente diplomatico: “La Cina è la vergogna del pianeta” Il tweet di Maurizio Gasparri che insulta la Cina intera, come se fosse in un bar chiacchierando del più e del meno con un amico. Impresentabili.Per l’esponente di Forza Italia dovrebbe indurre “l’Unione europea ad atteggiamenti diversi” e permettere di superare “un’ingiusta sentenza del Consiglio di ...