Gakpo saluta il PSV | «Sono stato qui per lungo tempo e mi sono divertito molto»

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Cody, neo attaccante del Liverpool, ha ringraziato il suo vecchio club, il PSV, degli anni passati in Olanda Cody, neo attaccante del Liverpool, ha ringraziato con un video il suo vecchio club, il PSV. PAROLE – «Ciao a tutti i tifosi del PSV, voglio ringraziarvi dal profondo del mio cuore per tutti questi anni in cui mi avete sostenuto.qui pere mi. Il PSV è la mia seconda casa.grato per tutto il supporto nel corso degli anni, sia nei bei periodi che in quelli brutti. Il PSV sarà sempre il mio club, vi amo». L'articolo proviene da Calcio News 24.

TUTTO mercato WEB

Codysbarca a Liverpool per dimostrare il suo valore in Premier League, dopo i record raggiunti in Eredivisie con il PSV Eindhoven Codysarà un nuovo calciatore del Liverpool, una delle migliori squadre della Premier League. La notizia, arrivata nella serata di lunedì 26 dicembre, assomiglia a un fulmine a ciel sereno. Non ...... invece, sinceramente ho visto poco e niente, più per fastidio verso il Qatar cheil suo ... Sta enormemente crescendo, che ora ha gli occhi del mondo addosso e sa che lascerà il suo paese. ... Gakpo saluta il PSV: "È la mia seconda casa e sarà sempre il mio club. Sempre grato" Liverpool, 29 dic. - (Adnkronos) - "Ciao a tutti i tifosi del Psv, voglio ringraziarvi dal profondo del mio cuore per tutti questi anni in cui mi avete sostenuto. Sono stato qui per lungo tempo e mi..Il neo attaccante del Liverpool, Cody Gakpo, ha voluto salutare i suoi ex tifosi del PSV con un video messaggio ...