Futuro Osimhen | il Napoli pronto a sorprendere tutti | “Succederà in estate”

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Mentre ildi Luciano Spalletti sta continuando la preparazione in vista dell’imminente big match contro l’Inter del 4 gennaio, forse già per certi versi decisivo, la società azzurra si sta occupando dei rinnovi contrattuali. La sessione invernale del calciomercato si aprirà tra pochi giorni e la società azzurra sembra avere le idee chiarissime sia sugli acquisti da fare che sui giocatori da blindare. NAPLES, ITALY -Victorof SSC(Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)Rinnovo, l’idea di Giuntoli e Co Uno suè sicuramente Victor: il bomber nigeriano non ha mai nascosto di trovarsi bene ae di amare follemente la città. Ma ciò non basta per placare le offerte di molti club esteri per il 9 azzurro. A tal ...