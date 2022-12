Furto d' identità | gli esperti | cosa si rischia e cosa fare subito

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 29 dicembre 2022) " Se io avessi un mondo come piace a me, là tutto sarebbe assurdo: niente sarebbe com'è, perché tutto sarebbe come non è, e viceversa! Ciò che è non sarebbe e ciò che non è, sarebbe!" (Alice nel Paese delle Meraviglie) “Potrebbe essere chiunque, anche Elena Ferrante!” Così il mio amico Tommaso Guardì, penna eccellente dei Social, ha dichiarato condivertito mentre rimanevamo attoniti dallo scoprire la quantità di persone abbindolate da questo tentativo di “Profilo Geniale” prontamente disattivato dalla proprietaria, dopo il legittimo outing che sono stata costretta a somministrarle. Quando qualche mese fa mi sono imbattuta nel profilo Facebook di NL qualmi colpì: tantissimi followers e foto vistosamente e amatorialmente manipolate, che mal si adattavano all'idea che il soggetto provava a dare di sé: ...