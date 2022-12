“Fuori fino a gennaio” La decisione di Mediaset sulla famosa conduttrice

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Non è passata sotto silenzio l’assenza di Veronica Gentili da Controcorrente, il programma di attualità e politica in onda su Rete 4: al suo postoha deciso di affidare la conduzione del talk show a Alessandra Viero. Il motivo lo spiega la stessa azienda. Sono stati in molti a chiedersi il motivo per il quale la Gentili non fosse in onda. Non sembrano esserci motivazioni preoccupanti dietro questa pausa dal programma, ma semplicemente una momentanea pausa natalizia. Veronica Gentili infatti non sembra essere stata sostituita da nessuna altra conduzione di programmi. Quindi probabilmente dietro la sua assenza c’è solo ladidi trasmettere Controcorrente anche nel periodo delle feste, giorni che probabilmente entravano in conflitto con le ferie della giornalista. Si tratta quindi, con ogni probabilità, di ...