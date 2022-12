Fuochi illegali | l’Esercito nelle scuole per sensibilizzare i giovani

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno- Prosegue, per il secondo anno consecutivo, in tutti i comuni della Campania, la campagna di sensibilizzazione promossa dalitaliano contro l’uso deipirotecnicie l’uso improprio dei prodotti pirotecnici. Campagna di sensibilizzazione che ha visto i militari delitaliano impegnati nel seminario “Feste sicure” incontrare istudenti dellesiteprovince di Salerno, Caserta e Napoli. A coordinare il progettoche si è conclusoscorse ore e che ha riscosso successo, il Comando delle Forze Operative Sud, in collaborazione con le dirigenze scolastiche e con il supporto della responsabile dei progetti di ...

Agenzia ANSA

... "Usa la testa non rovinarti la festa", rivolta soprattutto ai giovani, per educarli al corretto uso deipirotecnici legali e disincentivare l'acquisto dei pericolosissimi, che ...Ricordate che è assolutamente vietato comprare i cosiddetti 'botti' o presunti tali. Iartigianali e senza i previsti certificati sono pericolosi per voi e per chi vi sta vicino. Non ... Botti: Gdf Como sequestra una tonnellata di fuochi illegali - Lombardia In una serie di controlli la Gdf ha sequestrato 210.425 fuochi pirotecnici del peso complessivo di oltre una tonnellata. Lo ha reso noto il Comando provinciale di Como. (ANSA) ...Il maxi sequestro, effettuato dalla Guardia di Finanza di Como, ammonta a più di 200mila fuochi pirotecnici. Denunciati i commercianti ...