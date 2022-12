Frosinone-Ternana | i 26 convocati di Aurelio Andreazzoli per la gara del “Benito Stirpe”

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Allenamento di rifinitura per i rossoverdi questa mattina al Liberati. Al termine della sedutaha comunicato la lista dei 26per ladel, in programma domani alle ore 18.00 con il(diretta Sky Sport, DAZN ed Helbiz Live). Indisponibili: Capuano, Donnarumma e Rovaglia (infortunati); Di Tacchio (squalificato) Portieri: Iannarilli, Krapikas, Vitali Difensori: Bogdan, Celli, Corrado, Defendi, Diakitè, Ghiringhelli, Mantovani, Martella, Mazzarani, Sørensen Centrocampisti: Agazzi, Cassata, Coulibaly, Paghera, Palumbo, Proietti Attaccanti: Capanni, Falletti, Favilli, Moro, Partipilo, Pettinari, Spalluto Fonte articolo e foto:calcio.com seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I ...

