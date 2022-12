(Di giovedì 29 dicembre 2022) La diciannovesima giornata chiude il girone di andata del campionato cadetto. Lo scontro in vetta è sempre più serrato, ma non riguarda solo le prime tre: in dieci punti ci sono cinque squadre, più agguerrite che mai

ilGiornale.it

...una dinamica diversa da quella ricostruita nel corso del dibattimento in corte d'assise a... Al momento Marco Bianchi è in carcere a Viterbo, il fratello Gabriele aCoeli mentre Mario ...Un tour operator diorganizza pullman al 'Paese del Natale' al 2006, 'e ogni anno le ...scritto nella letterina spedita a Babbo Natale che il suo sogno era quello di affiancare la... Frosinone regina d'inverno, ma Reggina e Genoa tengono il passo Il Genoa torna a vincere dopo il pareggio in casa dell’ Ascoli imponendosi sulla capolista Frosinone con il risultato di 1-0. Nel match valevole per la diciottesima giornata di Serie B la squadra di G ...Il confronto tra Genoa e Frosinone di domenica sera è soprattutto un match tra difese bunker. La regina del campionato di B, allenata da Fabio Grosso, 9 punti nelle ultime 5 gare, avanza grazie a… Leg ...