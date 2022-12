Frosinone | “Dal Canada per intervento salvavita testimonia la qualità del sistema sanitario laziale”

ilmessaggero.it

...di Sonnino autista del 118 rimasto coinvolto in un incidente il 2 aprile scorso sulla- ...sapere per i nostri figli così da potergli raccontare quando saranno più grandi del suo papà...Stefano Turati (2001 -): portiere con più clean sheet (11) e quello con meno gol subiti (...lo scandalo delle bici truccate e collaborato con la giustizia italiana nell'inchiesta aperta... Ha un tumore al cervello, dal Canada a Frosinone per toglierlo: «Operata mentre ero sveglia e parlavo» La donna cinquantenne su suggerimento della cognata romana da Toronto è partita alla volta del Lazio per operarsi all'ospedale Spaziani di ...Il Genoa sarebbe sulle tracce di Gianluca Frabotta, terzino sinistro classe 1999 attualmente in forza al Frosinone, ma di proprietà della Juventus: come riportato da ...