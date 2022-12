Frassica | «Sono parecchi i film di cui mi pento ma più un film era brutto e più mi facevo pagare»

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 29 dicembre 2022) La Stampa intervista Nino. È a teatro con “Maledetti amici miei. Il ritorno”, spettacolo con Alessandro Haber, Rocco Papaleo, Giovanni Veronesi, in scena all’Ambra Jovinelli. «In scena siamo noi stessi, amici di vecchia data che non smettono di essere dei ragazzi, malgrado l’età. Con molta autoironia chiacchieriamo a ruota libera di noi e del nostro mondo».ha scritto un libro. Si intitola “Paola. Una storia vera”, pubblicato con Mondadori Electa. In esso c’è un omaggio a Totò. «Totò è il faro di tutti i comici. Tutti ne siamo innamorati. Non sarei il comico chese non lo avessi studiato fin da ragazzo». Racconta la vena umoristica presente nella sua famiglia. «Tutti hanno questo dono in casa: spiccato senso dell’umorismo e visione ironica delle cose. Mio padre, gli zii, mio fratello. L’unica differenza è che, ...