Francia | ‘monsieur le Président’ Macron brinda anche quest’anno all’Eliseo Ma non esageri!

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Monsieur le Président può trarre un sospiro di sollievo alla fine di questo 2022 che gli ha portato una rielezione non scontata. Un altro capodannoè assicurato e così almeno fino al 2027. Prima di lui, a fare il bis, c’erano riusciti soltanto Jacques Chirac e François Mitterand. E naturalmente Charles de Gaulle, ma lui era de Gaulle. Non c’è comunque dare troppo, elo sa, perché se a questo giro il peggio l’ha scampato, non si può dire che abbia però ottenuto il meglio. La forma di governo francese è piuttosto sofisticata (forse basterebbe dire che è francese) e tiene in sé elementi sia del presidenzialismo che del parlamentarismo in senso stretto e qualcosa in più. Dal modello presidenziale mutua in qualche modo la eguale derivazione popolare dell’esecutivo e del legislativo; dal parlamentarismo, invece, ...