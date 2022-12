Francesco Chiofalo contro Antonella | “Bot cinesi per il televoto Edoardo cornuto”

Leggi su biccy

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Non si placa la polemica sulche ha visto trionfareFiordelisi al GF Vip. In molti sono convinti che dietro a questa vittoria ci sia l’utilizzo dei bot. Sulla questione è intervenuto anche un ex della gieffina.a Casa Pipol ha detto che qualcuno gli ha riferito che il 45% dipotrebbe essere stato ottenuto grazie anche a dei bot. “Secomprava i follower? Non lo so. Sta cosa che lei è la preferita dal pubblico è un po’ strano. Mi hanno scritto delle persone dicendomi che hanno comprato bote francesi per conto di. Girano questi messaggi sul web… non so se sono degli hater. Gianluca Benincasa? Stavano insieme. Lei quando si è messa con ...