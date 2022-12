Francesca Vecchioni racconta il suo coming out con il padre Roberto | “Ma vaffa***lo | non potevi dirlo subito?”

(Di giovedì 29 dicembre 2022)il suoout con il, figlia del cantautore, hato quando ha fattoout con ile quale è stata la sua reazione. Intervistata dal Corriere della Sera, la donna, 47enne presidente dell’associazione Diversity, che promuove la cultura dell’inclusione nei media, ha svelato: “Era maggio, io ero appena uscita dall’adolescenza. Mi chiese se frequentavo qualcuno: mi rovesciai addosso il succo che stavo bevendo. Fino ad allora non avevo detto nulla della mia vita sentimentale. Non volevo mentire e quindi omettevo”., quindi, si “allarmò ...

