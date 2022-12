FOTO – Kvaratskhelia sulla scatola dei profilattici | succede in Georgia

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Khvichaè ovunque. E questa volta per davvero: anche sulle scatole dei. Inè scoppiata una vera e propria Kvara-mania e tutto è riconducibile al nuovo idolo del Napoli e del calciono. Preservativo KvaratksheliaGeorogia:di preservativi Un concept brand di, l’azienda Aiisa Condoms,propria pagina Facebook ufficiale ha sfruttato l’onda dell’entusiasmo per pubblicizzare i propri prodotti con la copertina del volto di Khvicha. L’idea, simpatica e divertente, però, non è piaciuta a tanti tifosini che ci hanno visto una pesante mancanza di rispetto nei confronti del calciatore stesso e del ...

