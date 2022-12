Fisco | Europa | Pnrr | inflazione e Mes La melonomics che guarda al 2023

Leggi su formiche

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Stampa italiana e anche qualche testata estera alla prima conferenza di fine anno di Giorgia Meloni, organizzata dall’Ordine dei giornalisti, e che si è tenuta, come nella migliore tradizione da qui a qualche anno, nella grande sala presso il Palazzo dei Gruppi, a due passi da Montecitorio. Nel giorno in cui al Senato è passata la fiducia (109 voti favorevoli) che mette il timbro definitivo sulla manovra di bilancio da 35 miliardi. Due ore scarse per fare il punto della situazione (qui l’intervista all’economista Gustavo Piga) e tracciare un primo bilancio di due mesi di governo., conti pubblici, politica industriale e monetaria, mercati, energia e sostegno alle famiglie. Non è mancato davvero nulla nel menù economico, servito a dovere da una dozzina di domande da parte dei cronisti accorsi a via Campo Marzio. E così, pochi minuti ...