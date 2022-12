TGCOM

commenta Sulla vicenda delleCovid - per la quale a febbraio è stata aperta un'inchiesta dalla Procura di Vicenza, che ha portato all'arresto di tre persone, tra cui la dottoressa Daniela Grillone Tecioiu , 57 ...Da un lato i 'pro vax', dall'altro i 'no vax'. Sono ore e giorni di fuoco per Madame , la cantautrice finita prima nel mirino della procura di Vicenza peranti Covid e ora pure in quello degli utenti. Su di un profilo Instagram svuotato, dopo mesi di litigi, si sono riuniti tutti sotto l'unica foto rimasta, con la tastiera puntata ... Finte vaccinazioni Covid, i medici di base contro Madame: "Lei come Djokovic, eppure noi ai furbi no vax concediamo il concerto di Capodanno" "Qui si passa da un atteggiamento forcaiolo a quello di assoluto permissivismo", ha detto il segretario Fimmg (Federazione dei medici di medicina generale) Roma ..."La strategia della Meloni di far finta che il Covid non esiste più e che tutto sommato dei vaccini si può fare a meno mi pare fallita. Come sempre la realtà è più forte della comunicazione". (ANSA) ...