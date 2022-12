Fiaso | -9 | 6% ricoveri Covid in ultima settimana e intensive stabili

Agenzia ANSA

E gli epidemiologi avvisano: 'Nonostante il calo deiCovid registrato anche questa ... ha detto Giovanni Migliore, presidente della(Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere),...... cioè la XBB, indiziata numero uno per l'aumento di casi e. Potenziamento dei test e ... a partire dallo Spallanzani di Roma, e la, la Federazione delle aziende ospedaliere. Strumenti da ... Covid: Fiaso,ricoveri ancora in calo, -9,6% in una settimana - Salute ... Milano, 28 dic. (Adnkronos Salute) - Continua il calo dei ricoveri Covid in Italia. Nell'ultima settimana scendono del 9,6%, dopo il -9,8% registrato in quella precedente, successivamente alla crescit ...Mentre nel nostro Paese i ricoveri Covid si riducono ancora, Schillaci dispone l'obbligo di tampone in ingresso dalla Cina ...