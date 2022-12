Ferragni | avete mai visto la sosia? Una clamorosa somiglianza | Foto

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Ladi Chiaraesiste. Si chiama Iryna Moryeva ed è una ragazza ucraina che vive in Italia. Proprio come la nota influencer è sposata e ha dei figli. Su TikTok Iryna vanta ventimila follower. Proprio qui condivide un video in cui fa un "duetto", ossia un filmato in cui duetta insieme allaseppure a distanza. Iryna viene immortalata mentre replica un balletto della moglie di Fedex sulle note di "Last Christmas" di George Michael. Inutile dire che laè sotto gli occhi di tutti. "Pensavo fossero entrambe Chiara", ironizza qualcuno. E ancora: "È più Chiara di Chiara", "Mi sembrava Chiara stesse duettando con se stessa". Oltre ai capelli e il volto molto simili, Iryna imita anche il trucco dell'influencer. Ma la ragazza non è l'unica a somigliare alla. ...

