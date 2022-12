Fermato in provincia di Napoli con la pistola | “L’ho presa solo per Capodanno”

Fanpage.it

Andrea Cardinale, il giovane di origini palermitaneper l'omicidio di Nino Calabrò e Francesca Di Dio, avvenuto a Thornaby - on - Tees, nella ...sono emersi inediti collegamenti con la...... indi Reggio Calabria, in cui generalità di mittente e destinatario, nonché gli ... E' stato, quindi, perquisito il domicilio del "", dove la Guardia di Finanza ha rinvenuto ulteriori 5,... Minorenne fermato con una pistola: L'ho comprata per festeggiare ... Si tratta di una pistola a salve, che i carabinieri hanno ritrovato nel vano sotto la sella dello scooter guidato dal 17enne ...È successo nella serata di giovedì 8 marzo si tratta di un 25enne con precedenti. Blitz antidroga dei carabinieri della Compagnia di Treviglio a Zingonia in un appartamento occupato abusivamente. L’ul ...