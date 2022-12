Federica Pellegrini | “Luna di miele banale” | cosa ha scelto di fare

(Di giovedì 29 dicembre 2022)sconvolge i fan con la sua “di”, eccoè accaduto, e la conferma dalla campionessa. Sostenuta, ammirata e seguita dal pubblico,è una campionessa dalle mille sfaccettature. Non solo nuotatrice, si è cimentata in diversi ruoli, e adesso sta assaporando quello di compagna per la vita di L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

ilgazzettino.it

Finalmentee Matteo Giunta sono in luna di miele, ovviamente in un angolo di ...Altre storie di Vanity Fair che ti possono interessare - Dentro le nozze die Matteo Giunta, l album di matrimonio -e Matteo Giunta sposi: tutte le foto del ... Federica Pellegrini e Matteo Giunta, la luna di miele a 4 mesi dal sì: «Il viaggio di nozze banale». Dove si t La Divina è in luna di miele alle Maldive con il marito Matteo Giunta: proprio lui è l'autore delle immagini super sexy pubblicate sui social ...La Divina del nuoto, ripresa al mare dal coniuge in Luna di Miele, scherza sui social: "Mio marito ha delle evidenti preferenze..." (da Instagram kikkafede88) ...