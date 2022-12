Federica Pellegrini e Matteo Giunta | luna di miele alle Maldive quattro mesi dopo il «sì»

ilgazzettino.it

Dopo le nozze celebrate il 27 agosto a Venezia la coppia è partita per il viaggio romantico Niente giro del mondo o tour in America, per loro una vacanza all'insegna del relaxe Matteo Giunta finalmente sono partiti per la luna di miele . Dopo le nozze celebrate a Venezia lo scorso 27 agosto, è arrivato il momento di volare lontano. I due hanno scelto le ......le parole chiave per il cappotto invernale preferito dalle celebrity sono comodità e morbidezza (vedi il teddy di Ilary blasi o il cappotto sciancrato super lungo della nuotatrice... Federica Pellegrini e Matteo Giunta, la luna di miele a 4 mesi dal sì: «Il viaggio di nozze banale». Dove si t Dopo le nozze celebrate il 27 agosto a Venezia la coppia è partita per il viaggio romantico Niente giro del mondo o tour in America, per loro una vacanza federica pellegrini e matteo giunta vanno in l ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...