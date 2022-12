Federica Nargi | bikini da urlo | le forme di lady Matri lasciano a bocca aperta

(Di giovedì 29 dicembre 2022) L'ex velina e compagna dell'ex calciatore mostra il suo corpo pazzesco in costume.è sempre in grande forma

Stile e Trend Fanpage

e Alessandro Matri (12%) 4. Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga (10%) 5. Kristen Stewart e Dylan Meyer (7%) 6.Panicucci e Marco Bacini (6%) 7. Guenda Goria e Mirko Gancitano (6%)...Ilary lo userà con il nuovo fidanzato Bastian Trucchi, ma più soft, anche per Melissa Satta , che mostra con gioia i prodotti Sobea , linea creata dall'amica. Ai piedi di Elisabetta ... Federica Nargi chiude l'anno alle Maldive: dà il via alla vacanza da ... L'ex velina e compagna dell'ex calciatore mostra il suo corpo pazzesco in costume. Federica è sempre in grande forma ...Federica Nargi rischia la censura! La showgirl ha pubblicato un'immagine meravigliosa sul suo profilo IG in cui indossa soltanto l'accappatoio.