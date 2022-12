Famiglie Reali | ti ricordi tutto quello che è successo nel 2022? Mettiti alla prova

Leggi su amica

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Ilsta per concludersi e, come ogni anno che sta per finire, porta con sé cose buone cose meno buone. Una serie di eventi piacevoli alternati ad altri avversi, non solo nella vita dei comuni mortali ma anche all’interno delle varie Royal Family. Dmorte della regina Elisabettacrisi in Danimarca La Casa Reale che ne ha più risentito, è stata quella britannica. A causa della morte della Regina Elisabetta, innanzi. Ma anche dei continui attacchi dei SussexCorona. Non è andata meglio ad altre. In Danimarca, ad esempio, è in corso un’importante faida famigliare dopo che la regina Margherita ha deciso di privare quattro nipoti – i figli del secondogenito Joachim – dei titoli, scatenando una vera e propria guerra ...