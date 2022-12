F Romano pubblica | Il Bayer Leverkusen vuole tenere Jeremie Frimpong almeno fino alla fine del mare…

Leggi su justcalcio

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Ildella stagione, a meno che non venga presentata una proposta ‘pazza’. Al momento nessuna trattativa in corso. #trasferimenti Ilsi aspetta offerte importanti in estate poiché i migliori club stanno seguendo. pic.twitter.com/QvHvJdOOIQ — Fabrizio(@Fabrizio) 27 dicembre 2022 Source by FabrizioL'articolo proviene da JustCalcio.com.