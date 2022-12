(Di giovedì 29 dicembre 2022) Le segreterie territoriali di Fiom, Uilm e Usb di Taranto, unitamente alle Rappresentanze sindacali unitarie di Acciaierie d'Italia, hanno confermato la mobilitazione a Roma dell'11con gli enti locali e hanno annunciato unodi 32 oreore 23 del 10alle 7 del 12l'ultimoapprovato ieri in serata dal Consiglio dei ministri recante "Misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale".che conferma, sottolineano i, "la volontà di erogare i 680 milioni, già stanziati, in modalità finanziamento soci, ripristinando vergognosamente perfino lo scudo penale ai gestori del sito".

Le motivazioni deivedi anche Sciopero all'exdi Taranto,chiedono intervento governo 'In altre parole - sottolineano i- il Governo Meloni si disinteressa ...Urso ha inoltre annunciato che il Mimit ha convocato il tavolo exper il 19 gennaio con la partecipazione delle forze sociali,e associazione produttive, rappresentanti degli Enti ... Nuovo decreto legge su ex Ilva, sindacati proclamano sciopero di 32 ore Svolta alla ex Ilva. Il nuovo decreto approvato ieri dal consiglio dei ministri contiene non solo il percorso per rilanciare l’acciaieria, ma norme processuali penali per assicurare ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Ex Ilva, sindacati: sciopero di 32 ore dalle 23 del 10 gennaio contro decreto Cdm ...