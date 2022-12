Ex Ilva | nuovo accordo con Acciaierie Italia | ArcelorMittal e Invitalia Sindacati in sciopero per 32 ore

Agenzia Nova

accordo con acciaierie d'italia, Arcelormittal e Invitalia. Il decreto varato dal ministro Urso prevede che 680 milioni già stanziati dal governo possano essere utilizzati per finanziare ...... colosso del settore siderurgico mondiale, aveva fatto il suo ingresso nella exnel 2018. Il ...governo dovrà darsi da fare per trovare un accordo con ArcelorMittal o per sostituirlo con un... Ex Ilva: nuovo accordo tra Acciaierie d’Italia, ArcelorMittal e Invitalia per il rilancio del sito produttivo Fermo il 10 gennaio e manifestazione a Roma l'11 gennaio. Nel decreto varato dal ministro Urso si prevede l'erogazione di 680 milioni per la nuova società guidata da ArcelorMittal e viene rinnovato lo ...Svolta alla ex Ilva. Il nuovo decreto approvato ieri dal consiglio dei ministri contiene non solo il percorso per rilanciare l’acciaieria, ma norme processuali penali per assicurare ...