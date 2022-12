TGLA7

L'esponente di Azione - Italia Viva a Omnibus: " Le cartelle non pagate sono solo un costo per lo Stato e non sono inserite nemmeno nel bilancio statale. Noi abbiamo detto: cancelliamole tutte e diamo ......evidenza strizzare l'occhio agli evasori vi viene naturale' ed 'è chiaro che la lotta all'... Luigidi Azione - Italia viva evidenzia che il governo ha presentato in extremis altri due ... Evasione, Marattin: 'Qui si aiutano le grandi società di serie A. Lotito si è piazzato davanti alla Commissione Bilancio con argomenti convincenti' L'esponente di Azione-Italia Viva: "Delle nostre proposte alla Meloni non è passata neanche una, zero!" L'esponente di Azione-Italia Viva a Omnibus: " Le cartelle non pagate sono solo un costo per lo ...Dopo avere occupato la commissione e fatto appello al presidente del Senato Ignazio La Russa, le opposizioni hanno ottenuto più tempo per l’esame della legge di bilancio. Slitta l’ok finale di Palazzo ...