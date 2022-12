Evasione Beccaria | rintracciati ultimi due detenuti

(Di giovedì 29 dicembre 2022) (Adnkronos) – Sono statiglidue dei sette ragazzi evasi dal carcere minoriledi Milano il giorno di Natale. Ad annunciarlo è Gennarino De Fazio, segretario generale della Uilpa polizia penitenziaria. “Come al solito, anche questa volta, il Nucleo Investigativo Centrale della Polizia penitenziaria, localizzando e mettendo fine alle ‘vacanze di Natale’ anche deglidue evasi dalche mancavano all’appello, ci ha messo una pezza – afferma -. Ma non è tutto bene quel che finisce bene. Ora che tutte e sette i fuggiaschi sono rientrati in carcere, auspichiamo che non cali il sipario sull’attenzione della politica rispetto ai problemi dei penitenziari, che restano intatti”. “Al ministro della Giustizia, Carlo Nordio – sottolinea De Fazio – diciamo che non servono ...

Open

'Come al solito, anche questa volta, il Nucleo Investigativo Centrale della Polizia penitenziaria, localizzando e mettendo fine alle 'vacanze di Natale' anche degli ultimi due evasi dalche ...... dei sette detenuti fuggiti la sera di Natale dal carcere minoriledi Milano, sono stati ... Ad arrestarli nuovamente per l'è stata la Polizia penitenziaria di Milano. Una partita di pallone e un agente distratto dietro l'evasione di Natale dal carcere minorile Beccaria Erano insieme in un appartamento di un conoscente in provincia di Monza Brianza gli ultimi due dei sette evasi ancora in fuga dopo l’evasione il giorno di Natale dal carcere minorile ‘Cesare Beccaria’ ...Gentile utente ti informiamo che gli articoli 4 e 6 delle “Condizioni di Utilizzo dei Servizi offerti tramite registrazione ai Lettori” relativi, in particolare, all’accesso ai contenuti e alle notizi ...