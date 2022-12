Estrazione Million Day di Oggi | i numeri vincenti di Giovedì 29 Dicembre 2022

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Idi2924 48 8 9 44 Come si gioca Il funzionamento alla base del gioco è semplice: il giocatore deve scegliere una delle seguenti tre modalità di gioco. Ognuna è basata sul principio cardine del gioco: 1 giocata equivale ad 1,00 €, e consiste nello scegliere, su una schedina che riporta in successione ida 1 a 55, 5a piacere.Day – giocata singola: permette di compilare la schedina con 5a piacere al costo di 1€;Day – giocata plurima: permette di effettuare più giocate singole nella stessa schedina, ognuna con 5. Ogni giocata avrà, come detto, il costo di 1,00 €.Day – giocata ...

ZON

L'Extra MillionDay permette di partecipare, con gli stessi cinque numeri giocati alDay, a un'aggiuntiva. In questo modo è quindi possibile vincere con altri cinque numeri tra ...Oltre all'relativa al Superenalotto sono oggi in programma anche le estrazioni del Lotto tradizionale e del 10eLotto e delDay . Qui sotto troverete in TEMPO REALE a partire ... Estrazione Million Day Mercoledì 28 Dicembre 2022: i numeri vincenti Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Million Day , stasera giovedì 29 dicembre classico appuntamento con la cinquina milionaria. Alle ore 20.30 Lottomatica tira a sorte i ...