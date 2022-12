Esplosioni a Kiev | ' 120 missili russi su tutto il Paese'

TGCOM

in diversi quartieri di, tre i feriti tra cui una ragazza di 14 anni a causa dei detriti di un missile abbattuto dalla contraerea ucraina Il consigliere presidenziale Oleksiy ...2022 - 12 - 29 07:58:26. "In arrivo 100 missili russi"in diversi quartieri divengono segnalati in questi minuti dai residenti della capitale, secondo i media ... Esplosioni a Kiev, pioggia di missili sull'Ucraina: "In arrivo 100 razzi" Guerra in Ucraina, le notizie di oggi. Lavrov gela l'Ucraina: «Mosca non negozierà mai sulla formula della pace proposta da Zelensky». Intanto i russi hanno ...Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...