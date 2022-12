Esame di maturità 2023 | sarà come prima della pandemia | l’annuncio del Ministro

Leggi su news.robadadonne

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Le restrizioni in ambito scolastico sono ormai state allentate ed è per questo chepossibile tornare a svolgere l’dinelle modalità adottate. Gli studenti saranno chiamati a svolgere due scritti e la prova orale oltre al test Invalsiprerequisito per l’ammissione. A dareè ildell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara: “di decidere ho sentito esperti e addetti ai lavori – ha detto in un’intervista al quotidiano La Stampa -. Alla fine è parsa la soluzione più ragionevole. Se dovesse funzionare male, si interverrà ma l’idea che si cambi lasolo per mettere un timbro trovo sia ...