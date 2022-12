Empoli | stretta finale per il ritorno di Caputo | spunta già una data

(Di giovedì 29 dicembre 2022)allaper ildi Francescoin azzurro in questa sessione di mercato.una nuovaSecondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Francescoè ormai ad un passo dalall’. L’attaccante, scaricato dalla Samp, ha dato il suo benestare alnel club azzurro, ora agli ultimi decisivi passi per assicurarsi nuovamente il cartellino del giocatore. Il suo arrivo sarebbe previsto per il 2 gennaio, in tempo per la convocazione per il match contro l’Udinese. L'articolo proviene da Calcio News 24.

