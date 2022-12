Elisa sabato 31 dicembre a Jesolo

Leggi su udine20

(Di giovedì 29 dicembre 2022), cantante, musicista e produttrice musicale, artista amata a livello internazionale, sarà la grande protagonista del “Concerto di fine anno”, in programma31l Palazzo del Turismo di, un evento unico e da ricordare, nonché uno strepitoso modo per celebrare l’arrivo del nuovo anno in compagnia di una star assoluta. I biglietti per il concerto, organizzato da Zenit srl, in collaborazione con Comune diTurismo, sono ancora in vendita sul circuito Ticketone e lo saranno anchealla biglietteria a partire dalle 19.00. Porte aperte al pubblico dalle 20.00 e inizio concerto previsto per le 22.00. Allo scoccare della mezzanotte ci sarà poi il brindisi, con la meravigliosasul palco a salutare, assieme ...