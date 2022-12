Elena Sofia Ricci si separa dal marito Stefano Mainetti | tutti i dettaglio sulla rottura dopo 19 anni

Leggi su thesocialpost

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Finisce un altro matrimonio storico: il 2022 non intende smentirsi fino alla fine, confermandosi l’annua orribili per i matrimoni dei vip. Ad annunciare lazione del momento questa volta è Today, che racconta di come sarebbe finito il matrimonio traed il. La coppia era sposata da 19ed hanno avuto una figlia, Maria, 19enne., l’abbandono alla fiction ed alÈ un anno diperche, oltre ad aver abbandonato il suo ruolo apicale come Suor Angela nella fiction Che Dio ci aiuti, ora si vede prossima ad affrontare ...