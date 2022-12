El Shaarawy vuole il rinnovo di contratto | ma la Roma tace

Corriere dello Sport

ROMA - La situazione è piuttosto chiara: Stephan El Shaarawy ha un contratto in scadenza nel 2023 e la Roma ha l'opzione per poterlo rinnovare entro il 30 maggio. Fosse per lui, il numero 92 giallorosso avrebbe già discusso il rinnovo e, a 30 anni, ... La Roma vuole Frattesi, sicuramente a giugno ma se possibile fin da subito. Il Sassuolo lo sa e ... E senza uscite corpose - leggasi Shomurodov, Karsdorp, El Shaarawy - l'operazione è difficilmente ... Anche il "Faraone" va in scadenza di contratto. Il calciatore vuole il rinnovo, ma la Roma tace.