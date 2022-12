El Paìs | «Viva il Dibu Martinez | moralismo e social ci hanno trasformati in grigi catechisti»

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Se c’è una cosa che Mondiale in Qatar ha evidenziato una volta di più è che “siamo diventati idel calcio, dei tiziin maglioni con scollo a V che puntano il dito contro le colpe dei protagonisti”. Rafa Cabeleira scrive su Elun editoriale che parte dale si allarga alche di sponda suiormai impera nel commento dello sport, del calcio in particolare. “Forse è giunto il momento di ammettere che tutto in questa vita è una questione di prospettiva”. “Ilera consapevole dello scrutinio millimetrico delle telecamere, come poteva non esserlo: uno vince il Mondiale per concedersi qualche eccesso e dissacrare, se necessario, l’immagine del mostro finale, quell’orco sportivo che ha cercato di rubare la ...