Ecco i più visti su Netflix nel 2022 Al top Stranger Things e i K drama Il film italiano Il Mio Nome è Vendetta all’ottavo posto nel mondo

Leggi su davidemaggio

(Di giovedì 29 dicembre 2022) I più popolari suIlè quasi giunto al termine e anche perè tempo di bilanci.le classifiche delle serie tv e deipiù popolari sulla piattaforma sulla base delle ore viste nei primi 28 giorni di messa in onda. Le Top 10 delle serie tv dinelTra le serie tv in lingua inglese, al primosi trova la quarta stagione di, che è stata 19 settimane nella top 10 della piattaforma ed ha totalizzato 1,87 miliardi di ore tra il 22 maggio e il 9 ottobre. Attualmente, si trova al primoglobale in assoluto con 1,35 miliardi di ore in 28 giorni. Seconda posizione, invece, per Mercoledì, capace di stare 5 settimane nella ...