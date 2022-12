(Di giovedì 29 dicembre 2022) Èa 83 anni il, soprannominato dalla stampa “Monsieur” per via dei suoi film più famosi: Ultimo mondoe del 1977 e soprattutto, del 1980. Nato a Potenza, iniziò la

Il Post

, il regista di Cannibal Holocaust, è oggi a 83 anni. Lo sceneggiatore originario di Potenza ha influenzato registi come Quentin Tarantino, Oliver Stone ed Eli Roth. E negli anni Novanta ha diretto ...E in Diavoli , nei panni di Massimo, sorta di alter ego di Brera, Borghi non ha mostrato ... che raccontava con sobrietà ma grande efficacia drammatica la storia del ragazzo romanoin ... È morto Ruggero Deodato, regista e sceneggiatore italiano noto per “Cannibal Holocaust” Il regista originario di Potenza è stato uno dei massimi rappresentanti dell'horror all'italiana. Ruggero Deodato aveva 83 anni.Ruggero Deodato, il regista di Annibal Holocaust, è morto oggi a 83 anni. Lo sceneggiatore originario di Potenza ha influenzato registi come Quentin Tarantino, Oliver Stone ed Eli Roth.