È morto Pele’ | la leggenda del calcio mondiale

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Dopo una lunga malattia, all’età di 82, è, per tutti o’ Rey, il più grande giocatore di tutti tempi insieme con Maradona. Dallo scorso novembre era ricoverato all’ospedale di San Paolo, in Brasile, per un tumore al colon per il quale non rispondeva più a nessuna terapia. È: CHI ERA LA PERLA NERA, pseudonimo di Edson Arentes do Nascimiento, nasce a Tres Coracoes il 23 ottobre 1940. Unico brasiliano ad aver vinto tre Mondiali con la Nazionale, è stato nominato giocatore del xx secolo da Fifa, Cio e IFFHS. Ha trascorso quasi tutta la sua carriera nel Santos, dal 1957 al 1974, prima di trasferirsi negli Stati Uniti, ai New York Cosmos, per poi ritirarsi nel 1977. Detiene il record di 1281 reti in 1363 partite, mentre in gare ufficiali lo score è di 756 reti in 816 ...